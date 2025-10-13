David titolare in Como Juve? Tudor ha già preso una prima decisione in vista del lunch match di domenica Ecco chi giocherà

David titolare? Il tecnico cambia strategia e lo sceglie come titolare: basta turnover, si riparte da una formazione base per dare continuità e certezze. La sosta per le nazionali come un laboratorio per studiare, riflettere e, infine, decidere. In casa  bianconera, le gerarchie dell’attacco sono state finalmente definite. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport,  Igor Tudor  ha fatto la sua scelta: dopo la sosta,  basta turnover, si riparte da una formazione base per dare continuità alle scelte. Una decisione forte, che promuove un giocatore e ne ridimensiona inevitabilmente un altro. Il nuovo punto di riferimento del reparto offensivo bianconero sarà  Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david titolare in como juve tudor ha gi224 preso una prima decisione in vista del lunch match di domenica ecco chi giocher224

Como Juve, in arrivo una vera svolta dalla ripresa dopo la sosta: ecco chi giocherà in attacco, Tudor ha preso questa decisione - Como Juve, la rivelazione della Gazzetta: il tecnico cambia strategia, vuole dare continuità e certezze alla squadra.

David Juventus, svolta in arrivo per il canadese: Tudor ha preso questa decisione! Come verrà impiegato dal rientro in avanti - David Juventus, la prestazione opaca col Milan non cambia i piani: il tecnico ha scelto lui come 9 del futuro, Vlahovic verso la cessione Una prestazione incolore, una serata da "vorrei ma non posso",

