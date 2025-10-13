David titolare? Il tecnico cambia strategia e lo sceglie come titolare: basta turnover, si riparte da una formazione base per dare continuità e certezze. La sosta per le nazionali come un laboratorio per studiare, riflettere e, infine, decidere. In casa bianconera, le gerarchie dell’attacco sono state finalmente definite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor ha fatto la sua scelta: dopo la sosta, basta turnover, si riparte da una formazione base per dare continuità alle scelte. Una decisione forte, che promuove un giocatore e ne ridimensiona inevitabilmente un altro. Il nuovo punto di riferimento del reparto offensivo bianconero sarà Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David titolare in Como Juve? Tudor ha già preso una prima decisione in vista del lunch match di domenica. Ecco chi giocherà