Date un Nobel a Trump | festeggiamo la pace giusta!
di Paolo Ghion I meccanismi della guerra sono simili e per tale motivo noi persone comuni siamo portati a fare sempre gli stessi ragionamenti e a dire le stesse cose. Il conflitto è un binario unico che annulla le distanze, perché le accresce al punto da sembrare inconcepibili e ci porta a seguire un punto indefinito. Intendiamoci: ci sono le foto, gli articoli di giornale, i libri, la divulgazione degli addetti ai lavori, degli storici, ma per quel che riguarda le persone come me, è come se non avessimo più nulla da dire, persino quando (o forse proprio) perché la guerra si mostra alla luce del sole e i leader parlano buttando giù la quarta parete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: date - nobel
«Date il Nobel per la Pace a Trump»: la lettera-appello dei familiari degli ostaggi israeliani al Comitato per il premio
Se ha ancora un senso date subito il Nobel per la Pace a Donald Trump
"FORZA DI PACE (ETERNA): FIGHT! FIGHT! FIGHT!"?!? L'account ufficiale dell'ufficio del Primo Ministro israeliano in inglese ha postato su X un messaggio a sostegno del premio Nobel per la pace a Donald Trump. "Date al presidente Trump il premio Nobel: Vai su Facebook
La proposta di Netanyahu dopo la firma dell'accordo: «Date il Nobel per la pace a Trump, se lo merita» - X Vai su X
Date un Nobel a Trump: festeggiamo la pace giusta! - palestinese, tra riconoscimento dello Stato di Palestina e la ricerca di una pace duratura ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Netanyahu, 'date a Trump Nobel per la pace, se lo merita' - Con il post è stata pubblicata una foto in cui si vede Netanyahu che consegna a Trump una collana con il premio, con la didascalia "Pace dal ... Lo riporta ansa.it