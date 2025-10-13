di Paolo Ghion I meccanismi della guerra sono simili e per tale motivo noi persone comuni siamo portati a fare sempre gli stessi ragionamenti e a dire le stesse cose. Il conflitto è un binario unico che annulla le distanze, perché le accresce al punto da sembrare inconcepibili e ci porta a seguire un punto indefinito. Intendiamoci: ci sono le foto, gli articoli di giornale, i libri, la divulgazione degli addetti ai lavori, degli storici, ma per quel che riguarda le persone come me, è come se non avessimo più nulla da dire, persino quando (o forse proprio) perché la guerra si mostra alla luce del sole e i leader parlano buttando giù la quarta parete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Date un Nobel a Trump: festeggiamo la pace giusta!