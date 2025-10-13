“Signori, il signor Dario da San Miniato, provincia di Pisa, con 224.500 euro, è la persona, l’essere umano, che ha vinto più soldi nella storia della Ruota della Fortuna!”. Con queste parole Gerry Scotti ha scritto un nuovo capitolo nella storia della televisione italiana. L’annuncio, arrivato questa sera in diretta su Canale 5, ha trasformato una puntata già seguitissima in un momento di vera celebrazione collettiva. Il pubblico in studio è esploso in un applauso lunghissimo, mentre il conduttore sorrideva commosso accanto al nuovo campione, Dario da San Miniato, concorrente che in queste settimane si è distinto per calma, intelligenza e una serie impressionante di risposte perfette. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dario entra nella leggenda della Ruota della Fortuna: quanto ha vinto, record assoluto!