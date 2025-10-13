Daredevil | Rinascita – Stagione 2 | Krysten Ritter fa trapelare on line una parte del trailer

Il primo trailer di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 è stato proiettato ieri al New York Comic-Con per i presenti, e una parte del teaser è ora trapelato online. tramite una fonte davvero sorprendente. Krysten Ritter, che riprenderà il ruolo di Jessica Jones dalle serie originali Marvel di Netflix, ha pubblicato circa 20 secondi del trailer nelle sue storie di Instagram. La clip inizia con Wilson Fisk che ride, seguita da alcune rapide inquadrature di Matt Murdock, Karen Page, Bullseye e l’Uomo Senza Paura che affronta alcuni nemici nel suo nuovo costume. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

