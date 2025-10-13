Daredevil | Rinascita – Stagione 2 | Krysten Ritter fa trapelare on line una parte del trailer

Cinefilos.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo trailer  di Daredevil: RinascitaStagione 2 è stato proiettato ieri al New York Comic-Con per i presenti, e una parte del teaser è ora trapelato online. tramite una fonte davvero sorprendente. Krysten Ritter, che riprenderà il ruolo di Jessica Jones dalle serie originali Marvel di Netflix, ha pubblicato circa 20 secondi del trailer nelle sue storie di Instagram. La clip inizia con Wilson Fisk che ride, seguita da alcune rapide inquadrature di Matt Murdock, Karen Page, Bullseye e l’Uomo Senza Paura che affronta alcuni nemici nel suo nuovo costume. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: daredevil - rinascita

Daredevil: Rinascita – Stagione 2, Hunter Doohan commenta un possibile ritorno di Muse

In Daredevil: Rinascita 2 tornerà questo pericoloso serial killer? Il suo interprete accende la curiosità

Charlie Cox fa tremare il pubblico di Daredevil - Rinascita: "Non posso dire senza rivelare troppo, ma..."

daredevil rinascita 8211 stagioneDaredevil: RinascitaStagione 2: il produttore spiega perché sarà diversa dalla prima stagione - La stagione 2 di Daredevil: Rinascita avrà una visione più chiara e indipendente. Si legge su cinefilos.it

daredevil rinascita 8211 stagioneDaredevil: Rinascita 2 sarà diversa dalla precedente stagione: Il produttore spiega perché - La seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà diversa dalla precedente, stando alle recenti dichiarazioni del produttore della serie tv. Lo riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Daredevil Rinascita 8211 Stagione