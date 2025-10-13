Daniele Capezzone Curiosità | Ecco Tutto Quello Che Non Sai!

Dalla scuola privata al Parlamento, passando per scioperi della fame, polemiche e una gatta social: chi è davvero Daniele Capezzone? Roma, Monteverde: è qui che nasce e cresce Daniele Capezzone, classe 1972. Figlio unico di una coppia di commercianti, la sua infanzia non è segnata da fasti politici o rampolli di partito, ma da una quotidianità borghese e ordinata. Il giovane Daniele frequenta il rigoroso liceo classico del Collegio San Giuseppe, dove brilla tra i banchi e si diploma con voti eccellenti nel 1990. Ma la laurea non arriverà mai. Si iscrive a Giurisprudenza alla LUISS, ma abbandona tutto nel 1997, attratto da un altro tipo di giustizia: quella delle piazze, dei diritti civili, delle battaglie radicali. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Daniele Capezzone, Curiosità: Ecco Tutto Quello Che Non Sai!

