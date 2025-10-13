D' Angelo FI sul verde di corso Umberto I | Abbiamo ridato vita al centro Presutti Pd vede disastri dove non ci sono

Se si può parlare di “inaccettabile degrado” quello lo si può riferire alle condizioni in cui corso Umberto era stato lasciato dal centrosinistra. Quello fatto dall’amministrazione in corso Umberto è, al contrario, un importane intervento di riqualificazione per cui è il consigliere comunale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: angelo - verde

Fondi per il verde pubblico e per nuovi vigili urbani, D'Angelo: "Approvate importanti misure per il nostro territorio"

La festa di Europa Verde a Sacca di Colorno: sabato 20 ci sarà Angelo Bonelli

Felicità!!!!! Oggi con Linea Verde - Rai giriamo a Tarantoooooo Grazie direttore Angelo Mellone Grazie super squadra La narrazione che serve alle comunità operose con la voglia di futuro ? Vai su Facebook

Verde ancora destinato a restare: D’Angelo lo ha preferito ad Antonucci, ora spera diventi trascinatore - Daniele Verde è destinato a rimanere allo Spezia anche in questo gennaio, nonostante le timide voci di mercato che lo vedevano sul ... cittadellaspezia.com scrive

D’Angelo: “Verde convocato, non ho notizie di una partenza. I nuovi alzano il livello” - Il derby è alle porte e per lo Spezia è ancora una volta tempo di fare i conti con qualche assenza, nonostante gli arrivi dal mercato: “Dal mercato sono arrivati giocatori che alzano il nostro livello ... Da cittadellaspezia.com