Damiano David dei Maneskin apre il tour solista con una dedica a Paolo Mendico il giovane pontino vittima di bullismo
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’esordio romano del tour solista di Damiano David si è trasformato in un momento di commozione collettiva. Dal palco del Palazzo dello Sport di Roma, il frontman dei Måneskin ha dedicato la serata al ricordo di Paolo Mendico, il giovane di Santi Cosma e Damiano tragicamente scomparso dopo aver subito atti di bullismo poche settimane fa. Prima di eseguire la cover di “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti, l’artista ha detto: «Scusaci veramente tanto Paolo, questa è per te». Un discorso che denuncia il peso delle parole. Nel suo intervento, l’artista ha richiamato l’attenzione sul danno invisibile provocato dalle parole usate con leggerezza, capaci di lasciare “lividi profondi” e cicatrici lente a guarire. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
