Dallo studio dei flussi di merci alle tecnologie digitali | firmato il protocollo per la Zona logistica semplificata

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strategia condivisa per rafforzare la competitività del sistema produttivo e logistico regionale, programmando insieme le iniziative che puntano a favorire il potenziamento della Zona Logistica Semplificata Emilia-Romagna (Zlser).È quanto prevede il Protocollo d’Intesa tra Regione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: studio - flussi

Cerca Video su questo argomento: Studio Flussi Merci Tecnologie