Dalle scarpe rivestite di pelo alle borse in pelliccia ecologica l’Autunno-Inverno 2025 2026 si fa soffice… ma non per questo meno audace

Q uando l’inverno si avvicina e le prime nevi cominciano a cadere, nelle boutique spuntano i pezzi strategici per il guardaroba realizzati con materiali avvolgenti, texture ricche e silhouette audaci. Tra le tendenze più calde – letteralmente e stilisticamente – dell’Autunno-Inverno 20252026, spiccano le borse pelose di marca e le scarpe firmate in pelliccia ecologica, protagoniste indiscusse di una stagione che celebra il lusso tattile, l’ironia fashion e il desiderio di comfort. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Tra nostalgia da baita, tocchi spaziali e richiami couture, gli accessori femminili in fake fur elevano con un twist giocoso il guardaroba della stagione fredda. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalle scarpe rivestite di pelo alle borse in pelliccia ecologica, l’Autunno-Inverno 2025/2026 si fa soffice… ma non per questo meno audace.

