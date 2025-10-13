Dalle bombe ai premi | ecco perché Israele ha appena incoronato Trump paladino della pace

Il Nobel per la Pace è sfumato, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceverà la medaglia presidenziale di distinzione, la più alta onorificenza civile conferita da Israele. L’annuncio è stato reso noto dal presidente dello Stato ebraico Isaac Herzog, che ha deciso di riconoscere il contributo determinante di Trump nella mediazione del cessate il fuoco a Gaza e nella liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia. La medaglia presidenziale di distinzione rappresenta il massimo riconoscimento che Israele può conferire a un civile, e viene assegnata a personalità che hanno dimostrato un impegno straordinario verso lo Stato di Israele o verso valori universali di pace e umanità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

