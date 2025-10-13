Dalle bombe ai premi | ecco perché Israele ha appena incoronato Trump paladino della pace
Il Nobel per la Pace è sfumato, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceverà la medaglia presidenziale di distinzione, la più alta onorificenza civile conferita da Israele. L’annuncio è stato reso noto dal presidente dello Stato ebraico Isaac Herzog, che ha deciso di riconoscere il contributo determinante di Trump nella mediazione del cessate il fuoco a Gaza e nella liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia. La medaglia presidenziale di distinzione rappresenta il massimo riconoscimento che Israele può conferire a un civile, e viene assegnata a personalità che hanno dimostrato un impegno straordinario verso lo Stato di Israele o verso valori universali di pace e umanità. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Gaza, “bombe di Israele vicine agli ospedali, 83 morti dall’alba”. Hamas: “Con l’occupazione Israele non avrà indietro gli ostaggi, né vivi né morti” - L'Iran ha respinto gli avvertimenti di Benjamin Netanyahu sul suo programma missilistico, definendoli inventati, dopo che il primo ministro israeliano aveva affermato ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Gaza, “bombe di Israele vicine agli ospedali, 83 morti dall’alba”. Hamas: “Con l’occupazione Israele non avrà indietro gli ostaggi, né vivi né morti” - Scrive così il Wall Street Journal che torna sul presidente statunitense “frustrato” dal premier israeliano Benjamin Netanyahu ... Si legge su ilfattoquotidiano.it