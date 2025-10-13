Dalle avance del prof all' invito a dormire assieme | vi porto dentro alle chat pubbliche in cui gli adulti adescano minori
“Sei mai stata con uno più grande?”“Mi manderesti una foto?”“Hai un bel sederino?”“Che taglia di seno porti?”“Se ci vediamo ti apparti in macchina con me?”Il mondo delle chat online, anche di quelle non esplicitamente erotiche, per una ragazza minorenne è anche questo. Un baratro in cui centinaia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: avance - prof
Dottor No di Percival Everett Wala Kitu è un professore di matematica esperto sul nulla e per questo motivo viene assoldato dal multimiliardario, cattivo e malefico Sill (si ispira agli acerrimi nemici di James Bond), il quale, avendo un conto in sospeso con l’ - facebook.com Vai su Facebook