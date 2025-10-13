Dalle aule di scuola ai filari del Giglio | Francesco Carfagna è il Vignaiolo dell’anno secondo il Gambero Rosso

Grosseto, 13 ottobre 2025 – C’è chi lascia tutto per un sogno e poi c’è chi lo trasforma in vino. È la storia di Francesco Carfagna, un tempo professore di matematica a Roma, oggi premiato come Vignaiolo dell’Anno 2026 dalla Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. Da oltre venticinque anni coltiva Ansonica sulle terrazze di pietra dell’Isola del Giglio, in una delle zone più selvagge e luminose della Toscana. Da bambino passava le estati sull’isola, di qui la sua scelta di tornare all’origine. Una scelta che all’inizio sembrava più che azzardata. “È un premio che mi fa sentire meno solo. Ho sempre fatto quello in cui credo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalle aule di scuola ai filari del Giglio: Francesco Carfagna è il “Vignaiolo dell’anno” secondo il Gambero Rosso

In questa notizia si parla di: aule - scuola

Allarme Hikikomori, ragazzi che scompaiono dalle aule: 70mila giovani italiani non escono più di casa, la scuola in prima linea per intercettare i segnali di ritiro sociale

Felicemente a scuola, il metodo educativo che trasforma aule e insegnanti: cinque anni di sperimentazioni, storie vere e risultati che stanno cambiando il benessere scolastico

Scuola, a Bari si prepara l'anno 2025/26: interventi sui bagni e le aule.12,2 milioni usati per i lavori

INAUGURAZIONE DELLE NUOVE AULE SCOLASTICHE A CIVITELLA Questa mattina, sabato 11 ottobre, si è svolta l’inaugurazione delle aule rinnovate della Scuola Secondaria di primo grado “Don Milani” e della Scuola Primaria “T. Franceschi-Pignoc Vai su Facebook

Concorsi scuola, proroga censimento aule al 20 ottobre. NOTA - X Vai su X

Le aule della scuola elementare al liceo, i genitori si ribellano: "Un danno per i bambini" - Come ogni anno, la carenza di spazi per accogliere tutti gli studenti nelle scuole di Roma genera frizioni. Lo riporta romatoday.it

Aule invase dai topi: due scuole off-limits a Macerata fino al 17 settembre - MACERATA Una vera e propria colonia di topolini domestici invade aule, corridoi e mensa dei plessi scolastici al quartiere Vergini e il Comune è costretto a chiudere scuole dell’infanzia e primaria, ... Come scrive corriereadriatico.it