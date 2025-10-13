dallas caos in pista per la fuoriuscita di carburante da un aereo

Caos sulla pista dell’aeroporto internazionale Dallas-Fort Worth International Airport, in Texas, per la fuoriuscita di carburante in pista. Un dipendente stava effettuando un rifornimento a un aereo della American Eagle: improvvisamente il tubo si è staccato spruzzando una grande quantità di liquido infiammabile sulla fusoliera, sulla pista e anche addosso all’operatore. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un errore umano o da un guasto meccanico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

