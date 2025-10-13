Dall' alba in attesa del rilascio degli israeliani rapiti da Hamas da oltre due anni

Iodonna.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D all’alba di oggi centinaia e centinaia di persone stanno confluendo in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv in attesa del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas. Leggi anche › Gaza, Amnesty International denuncia le rappresaglie di Hamas contro chi protesta (Immagini di Nir Barda) iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Rilascio degli ostaggi israeliani, centinaia in piazza a Tel Aviv iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dall alba in attesa del rilascio degli israeliani rapiti da hamas da oltre due anni

© Iodonna.it - Dall'alba in attesa del rilascio degli israeliani rapiti da Hamas da oltre due anni

In questa notizia si parla di: dall - alba

Dall'alba al tramonto: a Colle del Telegrafo due momenti musicali unici

Media, 'attacchi israeliani a Gaza, 25 morti dall'alba'

Gaza, “almeno 25 palestinesi uccisi dall’alba”. Hamas replica a Trump

dall alba attesa rilascioL’attesa per il rilascio degli ostaggi israeliani che potrebbe avvenire prima dell’atterraggio di Trump a Tel Aviv - Le famiglie degli ostaggi attendono con ansia le ore che separano il ritorno a casa dei 20 ostaggi che da due anni sono nelle mani di Hamas, resta l’incognita sui 48 deceduti ... Scrive rtl.it

Milano, file dall’alba per il casting de Il Diavolo veste Prada 2. In attesa di Lady Gaga... - Martedì 16 settembre Milano centinaia di persone in fila dall’alba davanti allo showroom Riccardo Grassi per i casting del film Il Diavolo veste Prada 2. Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Dall Alba Attesa Rilascio