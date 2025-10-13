Dalla Turchia | il Galatasaray punta un titolare del Napoli già per gennaio

Dalla Turchia arriva una nuova voce di mercato che coinvolge il Napoli e uno dei suoi pilastri di centrocampo. Il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Zambo Anguissa per la finestra invernale di mercato. A rilanciare la notizia è stato il giornalista Ali Naci Kücük su Futbol Arena, con ulteriori conferme riportate dal quotidiano Sabah. Il Galatasaray punta su Anguissa. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul avrebbe inserito Anguissa tra gli obiettivi principali per rinforzare la mediana già a gennaio: Onyedika e Anguissa i nomi in cima alla lista dell’allenatore Okan Buruk. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it