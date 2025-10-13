Dalla Grecia – Targa e Diploma ad Honorem al nostro Corrispondente Rino LoGiacco
Melicucco – In greco Meakokkos – anche se non abbiamo grande storie antiche è giusto scriverlo nella lingua madre, il Greco. Giusto per cortesia verso i componenti di una Associazione Culturale che dalla madre patria hanno voluto omaggiarmi con una Targa ed un Diploma ad Honorem. Quindi Ringrazio con tutto il cuore per questa inaspettata Onorificenza, con diploma di Socio Onorario, un riconoscimento che mi è stato assegnato da un’Associazione Culturale, con sede in Grecia a Skotina, con la quale da un po di tempo c’è un sodalizio e scambio di idee, alcuni componenti hanno anche partecipato al concorso di Poesia da me ideato “Araba Fenice” che organizzo da tre anni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
