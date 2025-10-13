Dalla foresta alla smart factory | il valore del legno in Alto Adige
CON 300 MILIONI di alberi e una superficie boschiva che occupa il 51% del totale del territorio, l’Alto Adige ha una vocazione green. All’interno del comparto del legno lavorano all’incirca 3 mila aziende, per un totale di 15 mila addetti e un giro d’affari che supera 1,3 miliardi di euro di fatturato. D’altra parte, tutte le storie che arrivano dall’Alto Adige sanno di sostenibilità e innovazione. Situato fra le macro-aree economiche settentrionali e meridionali, l’Alto Adige è un punto di incontro di culture, al di là dei confini. Con uno sguardo sostenibile al futuro, le aziende altoatesine adottano approcci innovativi e sono in costante evoluzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
