Dalla fisica ai Beatles | Gabriella Greison racconta l’universo dove tutto può accadere

Panorama.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

John Lennon,  Ringo Starr,  Paul McCartney, George Harrison. Ecco in ordine, da sinistra a destra, i quattro Beatles che  nel 1969 attraversano baldanzosi Abbey Road. Ma se su quelle strisce, invece che i quattro ragazzi di Liverpool, si volessero riprodurre quattro altrettanto geniali personaggi della fisica, chi scegliereste? Per Gabriella Greison non ci sono dubbi: i quattro maestri a cui farebbe attraversare Abbey Road, rigorosamente tutti premi Nobel, sarebbero Paul Dirac, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli. Semplicemente, perché con loro nasce il mondo del “dove tutto può accadere”. 🔗 Leggi su Panorama.it

dalla fisica ai beatles gabriella greison racconta l8217universo dove tutto pu242 accadere

© Panorama.it - Dalla fisica ai Beatles: Gabriella Greison racconta l’universo dove “tutto può accadere”

In questa notizia si parla di: fisica - beatles

fisica beatles gabriella greisonDalla fisica ai Beatles: Gabriella Greison racconta l’universo dove “tutto può accadere” - Ma se su quelle strisce, invece che i quattro ragazzi di Liverpool, si volessero riprodurre quattro altrettanto geniali personaggi ... Come scrive panorama.it

Gabriella Greison insultata per un vestito scollato: "Vi dà fastidio che spieghi la fisica e abbia le tette? - Gabriella Greison, fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica, è stata protagonista della cerimonia di laurea dell’Università di Catania al Teatro di Taormina, dove ha tenuto un applaudito discorso ... Segnala huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Fisica Beatles Gabriella Greison