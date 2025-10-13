Dalla decima al sesso per procreare | viaggio tra i Neocatecumenali dell’Agrigentino

Agrigentonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parola, liturgia e comunità. Su questi tre pilastri si fonda il cosiddetto Cammino Neocatecumenale, una realtà ecclesiale che nella Diocesi di Agrigento ha un suo “peso specifico”. In provincia infatti si contano comunità attive in numerose parrocchie, da Favara a Sciacca, da Canicattì a Licata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La "decima", il pane, il sesso solo per procreare. Misteri e controversie dei Neocatecumenali

