Dalla Barca all' Appennino ecco i fondi per le cooperative di comunità
La Regione Emilia-Romagna ha dato il via libera al finanziamento di 47 progetti presentati dalle cooperative di comunità, assegnando complessivamente oltre 217mila euro, destinati a sostenere l'avviamento, il consolidamento e gli investimenti nelle aree montane e interne. Come sottolinea. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
