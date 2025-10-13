Dal tech alla salute | il dibattito di I-com sul mondo di domani

L’ISTITUTO PER LA COMPETITIVITÀ compie 20 anni e festeggia, guardando al futuro, con l’evento ’2005-2025: 20 anni di competitività in Italia e in Europa’ del quale Quotidiano Nazionale è media partner. Appuntamento oggi a Roma, nella Galleria del Cardinale Colonna. L’iniziativa si apre con il saluto di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione Europea. Con la moderazione di Raffaele Marmo, condirettore di Quotidiano Nazionale, interviene il presidente di I-Com Stefano da Empoli (nella foto in basso) assieme ai protagonisti della politica e dell’economia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

