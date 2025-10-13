Dal sole al tempo instabile | nuvole e rovesci in arrivo sul Barese

La parentesi di bel tempo sulla Puglia vicina a uno stop. Nei prossimi giorni, infatti, lo scenario meteo sembra destinato a cambiare, virando verso una maggiore instabilità.Come spiega l'esperto di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino, "un vortice mediterraneo sta cominciando ad approfondirsi in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: sole - tempo

Che tempo farà nel weekend a Como? Temporali e sole

Weekend di tempo incerto in Friuli: previsti sole, pioggia e temporali

Stop a Un posto al sole da lunedì 11 agosto, per quanto tempo non va in onda e quando tornerà dopo Ferragosto

Dopo l’ottobrata dei giorni scorsi, con temperature miti e sole, la settimana che inizia domani vedrà tempo stabile ovunque nella nostra regione. Nelle ore più fredde della giornata l’aria più fresca e umida che affluisce da est nei bassi strati della Pianura Pada - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Toscana, fine settimana tra nuvole e sole: le previsioni - Sarà un fine settimana con tempo in miglioramento rispetto agli ultimi giorni, ma ancora instabile e fresco quello appena iniziato in Toscana, secondo le previsioni del consorzio Lamma. 055firenze.it scrive

Meteo instabile in Sicilia. Nuvole e qualche pioggia. Le previsioni - Le condizioni meteo continuano a essere segnate da nuvolosità diffusa, venti sostenuti e possibili piogge, ... Secondo tp24.it