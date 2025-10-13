Dal pianista che suonava nell' aria al giardiniere 48enne | le storie dei venti ostaggi liberati da Hamas

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre due anni di attesa, nessun ostaggio israeliano è più nelle mani di Hamas. Gli ultimi venti prigionieri ancora vivi sono stati liberati da Gaza oggi, lunedì 13 ottobre, dopo 738 giorni di detenzione, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e il gruppo terroristico. Si. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pianista - suonava

Cerca Video su questo argomento: Pianista Suonava Nell Aria