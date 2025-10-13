Dal pianista che suonava nell' aria al giardiniere 48enne | le storie dei venti ostaggi liberati da Hamas
Dopo oltre due anni di attesa, nessun ostaggio israeliano è più nelle mani di Hamas. Gli ultimi venti prigionieri ancora vivi sono stati liberati da Gaza oggi, lunedì 13 ottobre, dopo 738 giorni di detenzione, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e il gruppo terroristico. Si. 🔗 Leggi su Today.it
Shir Simmel, pianista israeliana di 30 anni, suona Mozart in piazza degli ostaggi, a Tel Aviv. «Li stiamo aspettando col fiato sospeso. Ma penso anche a Gaza, alle migliaia di persone in marcia tra le macerie. Una sofferenza infinita». Da due anni, Shir partecip