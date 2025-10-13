La sensazione, al termine dei lavori dell’Assemblea parlamentare della Nato, è che qualcosa stia cambiando. L’Alleanza Atlantica si muove, evolve, ricalibra la propria postura di fronte a un mondo che non concede tregue. L’aggressione russa all’Ucraina non è più soltanto un conflitto regionale: è il laboratorio di una nuova stagione geopolitica, in cui la sicurezza non si misura più solo in termini di armamenti, ma anche di infrastrutture digitali, informazione e difesa dei processi democratici. A Lubiana, i parlamentari dei Paesi membri hanno discusso di tre nodi cruciali: il sostegno a Kyiv e la costruzione di una difesa più attiva, la lotta alle ingerenze esterne nei sistemi democratici, e l’impegno finanziario degli Stati alleati. 🔗 Leggi su Formiche.net

Dal muro di droni all'authority contro le ingerenze russe. L'assemblea di Lubiana raccontata da Richetti