Dal manoscritto alla libreria in 6 settimane | Bookst rivoluziona il publishing per professionisti e imprenditori
Milano – In un mercato editoriale frammentato, dove gli aspiranti autori si trovano a dover scegliere tra la lentezza delle case editrici tradizionali e l’isolamento del self-publishing fai-da-te, emerge una soluzione che unisce la qualità professionale alla velocità e al controllo totale. Si chiama Bookst, la piattaforma che sta cambiando il modo in cui imprenditori, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: manoscritto - libreria
Conosci la storia della Biblioteca attraverso la sua collezione! ? Inaugura giovedì 16 ottobre alle ore 17.30 la mostra “La Libreria dei Camaldolesi” che racconta la vita culturale del monastero prima e dopo lo spartiacque segnato dall’abate Pietro Canneti . - facebook.com Vai su Facebook