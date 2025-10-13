Dal Giglio alla Franciacorta il vino italiano premiato Roma

Linkiesta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, domenica mattina alla Nuvola, il centro congressi firmato da Massimiliano Fuksas, gremito di produttori, giornalisti e appassionati: la scena è quella della 39esima edizione della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. Innegabilmente è il momento più atteso da tutti i produttori, che cercano la celebrazione dei loro vini e aspettano di capire chi otterrà i celebri “Tre bicchieri” e gli altri premi speciali che vengono assegnati in questa occasione. Un’opera corale che da quasi quarant’anni racconta il vino italiano, con il lavoro di oltre settanta collaboratori e una missione dichiarata: restituire ogni anno la fotografia più nitida possibile del settore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

dal giglio alla franciacorta il vino italiano premiato roma

© Linkiesta.it - Dal Giglio alla Franciacorta il vino italiano premiato Roma

In questa notizia si parla di: giglio - franciacorta

Guida Vini d'Italia Gambero Rosso: 3 bicchieri a 508 cantine e incoronati 50 vini rari - Francesco Carfagna vignaiolo dell'anno è sull'isole del Giglio, Bulgheroni azienda dell'anno. Secondo targatocn.it

giglio franciacorta vino italianoGambero Rosso, Vini d'Italia premia 508 Tre Bicchieri e 50 rarità - Vino italiano in festa al centro congressi La Nuvola di Roma dove è stata presentata la 39/a edizione della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giglio Franciacorta Vino Italiano