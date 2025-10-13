Dal Giglio alla Franciacorta il vino italiano premiato Roma
Roma, domenica mattina alla Nuvola, il centro congressi firmato da Massimiliano Fuksas, gremito di produttori, giornalisti e appassionati: la scena è quella della 39esima edizione della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. Innegabilmente è il momento più atteso da tutti i produttori, che cercano la celebrazione dei loro vini e aspettano di capire chi otterrà i celebri “Tre bicchieri” e gli altri premi speciali che vengono assegnati in questa occasione. Un’opera corale che da quasi quarant’anni racconta il vino italiano, con il lavoro di oltre settanta collaboratori e una missione dichiarata: restituire ogni anno la fotografia più nitida possibile del settore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: giglio - franciacorta
Oggi vi porto con me alla scoperta delle meraviglie della Franciacorta! Per celebrare l’Azienda Agricola Cantarane ho scelto di racchiudere nello sfondo tutti quei luoghi unici che rendono questo paesaggio indimenticabile. E tu, li conoscevi già tutti? - facebook.com Vai su Facebook
Guida Vini d'Italia Gambero Rosso: 3 bicchieri a 508 cantine e incoronati 50 vini rari - Francesco Carfagna vignaiolo dell'anno è sull'isole del Giglio, Bulgheroni azienda dell'anno. Secondo targatocn.it
Gambero Rosso, Vini d'Italia premia 508 Tre Bicchieri e 50 rarità - Vino italiano in festa al centro congressi La Nuvola di Roma dove è stata presentata la 39/a edizione della Guida Vini d'Italia del Gambero Rosso. Lo riporta msn.com