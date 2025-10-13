Dal Gavazzeni parte il tour europeo dei The Watch tributo ai Genesis

Seriate. Torna al cineteatro Gavazzeni di Seriate il 17 ottobre The Wacht, la band tributo ai Genesis che continua a riscuotere successi in tutta Europa e nel Regno Unito. A Seriate la band milanese inaugura con la data zero teatrale il nuovo tour europeo “ The Lamb Lies Down On Broadway 50th anniversary tour ”, che celebra il 50esimo anniversario dell’album “The Lamb Lies Down On Broadway” dei Genesis. I biglietti per il concerto sono disponibili alla biglietteria del cineteatro Gavazzeni di Seriate e su ticketone.it a 39 euro (compresa la prevendita) per poltrona numerata. Dopo il tour “ Foxtrot & Selling England by the Pound: A Genesis Experience”, i The Watch plays Genesis tornano in Italia e Svizzera il prossimo ottobre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dal Gavazzeni parte il tour europeo dei The Watch, tributo ai Genesis

