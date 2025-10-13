Dal gaming ai fumetti dai cosplay all’eSport | tutte le novità della Milan Games Week & Cartoomics 2025

Dal 28 al 30 novembre 2025, Fiera Milano Rho ospiterà la Milan Games Week & Cartoomics, che attirerà appassionati di videogiochi, fumetti, cosplay, eSport e cultura pop da tutta Italia. La manifestazione occuperà i padiglioni 9, 11, 14 e 18, che saranno organizzati in aree distinte per facilitare l’orientamento. Da una parte si troveranno spazi dedicati al gaming con postazioni, simulatori e tornei, mentre dall’altra si svilupperanno sezioni dedicate a fumetti, giochi da tavolo e collezionabili. Il Gaming District verrà rinnovato e ospiterà oltre 150 postazioni console e PC nella Freeplay Area, dove i visitatori potranno provare titoli nuovi e classici in assoluta libertà. 🔗 Leggi su Newsagent.it

