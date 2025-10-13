Dal cantiere alla galleria d’arte le opere materiche di Francesco Greco in mostra da Artètika

Si intitola “Concrete” la mostra dell’artista Francesco Greco che si inaugurerà mercoledì 15 ottobre, alle ore 18,00, da Artètika spazio espositivo per l'anima, in via Giorgio Castriota 15 a Palermo, perché concrete e tangibili sono le opere del giovane artista nato a Gela, ma cittadino del mondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cantiere - galleria

