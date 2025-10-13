Dal calcio al trasferimento negli Usa | la nuova vita dell’ex Milan

Rufo Emiliano Verga faceva parte del Milan di Arrigo Sacchi, poi un infortunio gli ha bloccato la carriera. Oggi vive negli Stati Uniti e si occupa di pane. Con La Gazzetta dello Sport ha aperto l'album dei ricordi di un calcio dello scorso secolo.SAN FRANCISCO – «Avevo un punto vendita in piazzale Cadorna, a Milano.

Zalewski, il caso plusvalenza scuote il calcio: il Codacons chiede indagini sul doppio trasferimento

Comunichiamo il trasferimento di Mattia Comiotto all'Oneglia Calcio. Per impegni lavorativi si interrompe momentaneamente il rapporto con Mattia, vero cuore nerazzurro, che andrà a rinforzare una realtà con la quale collaboriamo volentieri. Grazie per tutto q - facebook.com Vai su Facebook

Per i media spagnoli c'è una nuova offerta del Napoli per Juanlu - Dalla Spagna sono sicuri che la 'telenovela' Juanlu è arrivata al capitolo finale e non solo perché la chiusura del mercato si avvicina. Come scrive ansa.it

Calcio: Sofia Cantore segna al debutto negli Usa, prima italiana - Sofia Cantore segna al suo debutto nel campionato di calcio femminile Usa, diventando così la prima italiana ad andare in rete nel campionato a stelle e strisce. Scrive corrieredellosport.it