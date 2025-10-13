Dal barolo Gedi alle orecchiette Il gruppo Ladisa punta Huffington post e La Sentinella del Canavese

Ilfoglio.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal risotto al barolo alle orecchiette con la braciola. Lo spezzatino deciso dalla famiglia Elkann per le testate del gruppo Gedi potr. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

dal barolo gedi alle orecchiette il gruppo ladisa punta huffington post e la sentinella del canavese

© Ilfoglio.it - Dal barolo Gedi alle orecchiette. Il gruppo Ladisa punta Huffington post e La Sentinella del Canavese

In questa notizia si parla di: barolo - gedi

barolo gedi orecchiette gruppoDal barolo Gedi alle orecchiette. Il gruppo Ladisa punta Huffington post e La Sentinella del Canavese - In dirittura d’arrivo la cessione delle due testate ai fratelli baresi Vito e Sebastiano, al comando della Finland, società leader in Italia nella ristorazione. Segnala ilfoglio.it

Gedi è in vendita - La vendita del gruppo Gedi sta entrando nella fase operativa ed è sottoposta ad alcune condizioni, finanziarie ed editoriali. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Barolo Gedi Orecchiette Gruppo