Dal 2027 la Champions avrà la partita inaugurale non sanno più cosa inventarsi per i diritti tv

13 ott 2025

. I nuovi venti che soffiano sul calcio europeo, dopo il cambio di denominazione da Eca a Efc (European Football Clubs) e il possibile reintegro del Barcellona nell’organismo, portano con sé importanti novità soprattutto per la Champions. Due delle principali riguardano i diritti televisivi e la partita inaugurale del torneo. Secondo quanto annunciato da UC3, la società che riunisce Uefa e club e che gestisce lo sfruttamento commerciale delle competizioni insieme alla sua partner Relevent Sport. Lo scrive As Nel 2027 la Champions partita inaugurale il martedì  nello stadio dei campioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Dal 2027, la Champions avrà la partita inaugurale (non sanno più cosa inventarsi per i diritti tv)

