Dal 16 ottobre un nuovo C+C cash and carry

Veneziatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 ottobre, dalle ore 9.00, si inaugura il nuovo C+C cash and carry a Portogruaro in via Arma Aeronautica, 18A. Un punto vendita moderno e funzionale, dedicato esclusivamente a professionisti con partita Iva, pensato per offrire tecnologia, convenienza e servizi su misura per le esigenze. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - nuovo

«Facciamo luce su tutte le violenze», mercoledì 8 ottobre un nuovo presidio

Robbie Williams annuncia “Britpop”: nuovo album in uscita il 10 ottobre

Sopralluogo ai lavori per il nuovo asilo: sarà pronto a ottobre

Cerca Video su questo argomento: 16 Ottobre Nuovo Cc