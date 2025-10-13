Dal 16 al 23 novembre gli Internazionali di tennis alla ChorusLife Arena | biglietti in vendita

Dopo il trionfo di Jack Draper agli Internazionali del 2023, il grande tennis fa ritorno a Bergamo dopo un 2024 di trasferta a Rovereto. E ad ospitarlo è la ChorusLife Arena, teatro del Challenger Atp dal 16 al 23 novembre 2025. La vendita dei biglietti per il torneo sponsorizzato da Faip e da Perrel, è partita sul sito ufficiale e si va dagli abbonamenti per tutti gli 8 giorni fino ai singoli biglietti giornalieri. Ancora presto per conoscere i dettagli su partecipanti e tabelloni, come del resto la nuova formula, ma la certezza è che lo spettacolo sarà garantito. D’altronde la storia degli Internazionali, trofeo attivo dal 2006, parla da sé: dal trionfo di Sinner nel 2019 nel vecchio palazzetto ai primi passi di Berrettini, fino al successo di Nardi nel 2024 in Trentino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

