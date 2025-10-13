Dal 13 ottobre vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini della Lombardia

LA CAMPAGNA. Ci si può rivolgere al proprio medico o in farmacia. Le prenotazioni online con PrenotaSalute. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dal 13 ottobre vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini della Lombardia

Altre letture consigliate

Vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 - #RegioneLombardia Dal 1° ottobre 2025 è attiva la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita per le seguenti categorie: donne in gravidanza, bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60, lavoratori per i - facebook.com Vai su Facebook

18-19 ottobre: open day vaccinazione antinfluenzale L’open day è dedicato a bambini e adulti di tutte le fasce di età. È possibile prenotare sul portale regionale di prenotazione Prenota Salute oppure presentarsi senza prenotazione. https://ospedaleniguarda.i - X Vai su X

Dal 13 ottobre vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini della Lombardia - Per la vaccinazione antinfluenzale ci si può rivolgere al proprio medico o in farmacia. Si legge su ecodibergamo.it

Vaccino antinfluenzale 2025-2026: da oggi al via. Chi può farlo gratis e come prenotare - 2026: chi ha diritto al vaccino gratis, dove prenotare e quali vaccini sono disponibili ... Riporta nostrofiglio.it

Vaccino antinfluenzale dal 13 ottobre: dal medico o in farmacia. Gratis per fragili e over 60 - Sono un milione e 100mila le dosi di antinfluenzale disponibili, che potranno aumentare fino a 1,5 milioni. Secondo bologna.repubblica.it