Dal 13 ottobre vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini della Lombardia

Ecodibergamo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA CAMPAGNA. Ci si può rivolgere al proprio medico o in farmacia. Le prenotazioni online con PrenotaSalute. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

dal 13 ottobre vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini della lombardia

© Ecodibergamo.it - Dal 13 ottobre vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini della Lombardia

Altre letture consigliate

13 ottobre vaccinazione antinfluenzaleDal 13 ottobre vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i cittadini della Lombardia - Per la vaccinazione antinfluenzale ci si può rivolgere al proprio medico o in farmacia. Si legge su ecodibergamo.it

13 ottobre vaccinazione antinfluenzaleVaccino antinfluenzale 2025-2026: da oggi al via. Chi può farlo gratis e come prenotare - 2026: chi ha diritto al vaccino gratis, dove prenotare e quali vaccini sono disponibili ... Riporta nostrofiglio.it

13 ottobre vaccinazione antinfluenzaleVaccino antinfluenzale dal 13 ottobre: dal medico o in farmacia. Gratis per fragili e over 60 - Sono un milione e 100mila le dosi di antinfluenzale disponibili, che potranno aumentare fino a 1,5 milioni. Secondo bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: 13 Ottobre Vaccinazione Antinfluenzale