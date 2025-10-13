Dakota Fanning in ‘Vicious’ | Immergersi in se stessi è la cosa più spaventosa
Dal 10 ottobre su Paramount+ è disponibile Vicious, film horror con Dakota Fanning nei panni di Polly. Nel film, la protagonista riceve inaspettatamente una misteriosa scatola con un rituale inquietante da compiere: inserire al suo interno qualcosa di cui ha bisogno, qualcosa che odia e qualcosa che ama. Quello che sembra un gioco si trasforma presto in un incubo ad occhi aperti, in cui realtà e memoria si confondono e la protagonista è costretta a fare scelte impossibili per non essere divorata dall’oscurità dentro e fuori di lei. Scritto e diretto da Bryan Bertino, il film è prodotto da Richard Suckle p. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: dakota - fanning
Vicious | Il film horror con Dakota Fanning su Paramount+
Dakota Fanning: «Se tutte le persone che mi sono care smettessero di parlarmi, ne sarei devastata. Ma se avessi ancora mia sorella Elle, penserei: “Beh, ho sempre lei”»
Vicious: il trailer del nuovo horror di Bryan Bertino, con Dakota Fanning protagonista
Senza grossi preavviso, Paramount+ ha messo a catalogo in esclusiva l'horror #Vicious – I tre doni del male di Bryan Bertino, con Dakota Fanning Vai su Facebook