Dakota Fanning in ‘Vicious’ | Immergersi in se stessi è la cosa più spaventosa

Dal 10 ottobre su Paramount+ è disponibile Vicious, film horror con Dakota Fanning nei panni di Polly. Nel film, la protagonista riceve inaspettatamente una misteriosa scatola con un rituale inquietante da compiere: inserire al suo interno qualcosa di cui ha bisogno, qualcosa che odia e qualcosa che ama. Quello che sembra un gioco si trasforma presto in un incubo ad occhi aperti, in cui realtà e memoria si confondono e la protagonista è costretta a fare scelte impossibili per non essere divorata dall’oscurità dentro e fuori di lei. Scritto e diretto da Bryan Bertino, il film è prodotto da Richard Suckle p. 🔗 Leggi su Funweek.it