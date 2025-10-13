Dai pasticcieri bergamaschi un treno di cioccolato da 52 metri

LA CURIOSITÀ. Un enorme treno di cioccolato, lungo ben 52 metri e pesante 25 quintali, verrà realizzato dai pasticcieri bergamaschi per celebrare al meglio le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

