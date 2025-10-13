Dagli attacchi del 7 ottobre alla pace di Trump | tutte le tappe della guerra a Gaza
Dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele ch fino all'accordo sul piano di pace in 20 punti presentato da Donald Trump che potrebbe mettere fine alla sanguinosa guerra che ha devastato la Striscia di Gaza. Due anni in cui l'area ha vissuto due tregue e l'attesa per la liberazione degli ostaggi, a novembre 2023 e gennaio 2025, poi la 'guerra dei 12 giornì fra Iran e Israele a giugno scorso. In mezzo l'operazione militare nella Striscia di Gaza, i raid in Libano e Yemen, passando per l'uccisione dei leader storici di Hamas e Hezbollah e i bombardamenti di Israele nel cuore di Damasco e a Doha. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: attacchi - ottobre
Gaza, l'Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre
Gaza, gruppo di ex ostaggi chiede a Trump di porre fine alla guerra | Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre
Hamas: si al piano di Trump, da stamattina, 4 ottobre, sospesi gli attacchi Idf a Gaza
Il 12 ottobre 1963 nasceva Satoshi Kon. Oggi lo ricordiamo con il suo anime Paranoia Agent, condanna del mondo dell'intrattenimento e storia dei misteriosi attacchi di un giovane aggressore. L'articolo di Elisa Teneggi. Vai su Facebook
Nel secondo anniversario degli attacchi del 7 ottobre 2023, il Segretario Generale dell’#ONU @antonioguterres rinnova il suo appello per il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi e per la fine delle ostilità. Leggi il messaggio completo: https://unric - X Vai su X
Dagli attacchi del 7 ottobre alla pace di Trump: tutte le tappe della guerra a Gaza - Dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele ch fino all'accordo sul piano di pace in 20 punti presentato da Donald Trump che potrebbe mettere fine alla sanguinosa guerra che ha devastato ... Si legge su msn.com
Gli attacchi del 7 ottobre, Mattarella: "Rimarrà una pagina turpe della storia". Meloni: "Una delle pagine più buie". Von der Leyen: "Non dimenticheremo mai quell'orrore" - La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, e sta mietendo troppe v ... gazzettadelsud.it scrive