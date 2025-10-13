Dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele ch fino all'accordo sul piano di pace in 20 punti presentato da Donald Trump che potrebbe mettere fine alla sanguinosa guerra che ha devastato la Striscia di Gaza. Due anni in cui l'area ha vissuto due tregue e l'attesa per la liberazione degli ostaggi, a novembre 2023 e gennaio 2025, poi la 'guerra dei 12 giornì fra Iran e Israele a giugno scorso. In mezzo l'operazione militare nella Striscia di Gaza, i raid in Libano e Yemen, passando per l'uccisione dei leader storici di Hamas e Hezbollah e i bombardamenti di Israele nel cuore di Damasco e a Doha. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dagli attacchi del 7 ottobre alla pace di Trump: tutte le tappe della guerra a Gaza