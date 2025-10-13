Dacia Maraini ospite alla Fondazione Zeffirelli

La Fondazione Franco Zeffirelli dedica un nuovo incontro al dialogo tra letteratura e memoria, ospitando Dacia Maraini, tra le più autorevoli voci della narrativa e della poesia contemporanea. L'incontro avverrà mercoledì 15 ottobre alle 16,30 nella Sala della Musica della Fondazione Zeffirelli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

