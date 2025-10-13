Da Tel Aviv a Sharm | dentro la missione di Trump per la pace in Medio Oriente
Sharm el-Sheikh, 13 ottobre 2025 – Tutto pronto per la ratifica ufficiale dell’accordo di pace tra Israele ed Hamas, il quale comprende il rilascio degli ostaggi da parte del gruppo palestinese ed il graduale ritiro dell’Idf. Stamattina, alle 9:20 ora di Israele – le 8:20 in Italia – sbarcherà in terra israeliana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, promotore dell’accordo. Già dalla serata di ieri, Tel Aviv – in cui le famiglie degli ostaggi e migliaia di persone rimarranno tutta la notte – è entrata in stato di massima allerta: la maxi-operazione di sicurezza denominata Scudo Blu 6 prevede pattuglie, check-point e aree off-limits per preparare il terreno all’arrivo del presidente americano: quartieri interi transennati, voli e traffico limitati per garantire il corridoio presidenziale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
