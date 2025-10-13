C’è qualcosa di profondamente rivelatore nel modo in cui il piacere si racconta oggi. Per decenni è stato nascosto, deformato, censurato o banalizzato. Era materia da sussurro o da battuta, mai da analisi. C’è una frase di Susan Sontag che ritorna come un’eco quando si parla di desiderio: “Il corpo è il luogo dove tutto accade.” È lì, tra il silenzio e la vibrazione, tra la pelle e il dato, che il piacere contemporaneo trova la sua grammatica più vera. Non è più un istinto, è un linguaggio. Non è più un mistero, è una conoscenza. E, nel 2025, il piacere torna a essere ciò che sempre è stato: un codice culturale, una forma di linguaggio che attraversa società, tecnologie e identità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Da tabù a linguaggio culturale: la nuova grammatica del piacere