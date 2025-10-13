Da Spoltore un messaggio forte contro la guerra con la fiaccolata per la pace FOTO

Importante partecipazione di persone alla fiaccolata per la pace che si è tenuta a Spoltore nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre.L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale e pensata dopo il riconoscimento dello Stato di Palestina con mozione nell'assise civica presentata dal consigliere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: spoltore - messaggio

Pace, ripudia la guerra: il messaggio forte dalle città contro l’idea del conflitto inevitabile - Sono oltre 300 i Comuni che hanno aderito alla campagna R1PUD1A di EMERGENCY per riaffermare l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della ... Lo riporta repubblica.it

Forte dei Marmi: eventi contro la contraffazione con Indicam e polizia municipale - Forte dei Marmi si conferma ancora una volta un punto di riferimento nella lotta alla contraffazione. lanazione.it scrive