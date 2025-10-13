Da Palermo a Tokyo una traversata record | 11mila miglia col gommone made in Salento

Quotidianodipuglia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Professionista delle avventure estreme in gommone, Sergio Davì è stato ospite ieri e sabato del salone nautico Snim di Brindisi. Un palcoscenico di addetti ai lavori e appassionati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

da palermo a tokyo una traversata record 11mila miglia col gommone made in salento

© Quotidianodipuglia.it - Da Palermo a Tokyo, una traversata record: 11mila miglia col gommone made in Salento

In questa notizia si parla di: palermo - tokyo

Palermo diventerà una piccola Tokyo, firmata l'intesa per ospitare la Japan Week 2026

Cerca Video su questo argomento: Palermo Tokyo Traversata Record