Da Palermo a Messina la stessa ferita | giovani armati vite spezzate e una città che rischia di dormire

Messinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’omicidio di Paolo Taormina, un giovane di appena 21 anni ha sconvolto Palermo che ieri è scesa in Piazza per chiedere maggiore presenza dello Stato. Paolo è morto nel tentativo di sedare una rissa durante le ore del suo onesto lavoro.Quest’ennesimo atto di violenza ci dovrebbe interrogare nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palermo - messina

Caldo, domani bollino arancione in 6 città: rosso a Palermo, arancione a Reggio Calabria. Temperature in ulteriore aumento a Messina

Caldo: bollino arancione a Reggio, rosso a Palermo. Temperature in ulteriore aumento a Messina

"Risultati record nell'ultimo semestre per Webuild": tra i progetti citati l'alta capacità Palermo-Catania-Messina

Lagalla"Con progetto waterfront saneremo ferita tra Palermo e il mare" - È iniziata con il molo trapezoidale, con la riqualificazione importante fino a Sant'Erasmo, ... notizie.tiscali.it scrive

Palermo, cornicione si stacca da una chiesa in pieno centro: ferita turista 62enne - Attimi di paura ieri sera nel cuore di Palermo, dove un violento acquazzone ha provocato il crollo di parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, all’angolo tra via Maqueda e via ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Palermo Messina Stessa Ferita