Da oggi ci saranno più controlli in Stazione Centrale

13 ott 2025

Più controlli, specie nell’area della Stazione Centrale di Milano. È quanto prevede il piano della prefettura che ha disposto i presidi mobili di polizia e carabinieri nell’area dello scalo milanese.Da oggi, 13 ottobre, le unità mobili saranno presenti in piazza Duca d’Aosta alla Stazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

