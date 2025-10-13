Da oggi ci saranno più controlli in Stazione Centrale
Più controlli, specie nell’area della Stazione Centrale di Milano. È quanto prevede il piano della prefettura che ha disposto i presidi mobili di polizia e carabinieri nell’area dello scalo milanese.Da oggi, 13 ottobre, le unità mobili saranno presenti in piazza Duca d’Aosta alla Stazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: oggi - saranno
Tra comizi, concerti e treni i tour elettorali al capolinea: ecco dove saranno Acquaroli e Ricci oggi e domani
Caldo: Bari in codice verde, undici città campione oggi in rosso. Domani saranno sedici Ministero della Salute, bollettino ondate di calore
Inchiesta urbanistica a Milano, nuova udienza oggi: saranno depositati i messaggi tra il Ceo di Coima e Sala
#Umbria la bellezza apre le porte per le giornate FAI d'autunno Oggi per la gita della domenica il nostro tour ci porta a scoprire delle meraviglie dell'Umbria che oggi saranno aperte grazie al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano lascio nel primo commento il Vai su Facebook
Flotilla, oggi saranno espulsi oltre 70 attivisti. Tra loro c'è Greta Thunberg - X Vai su X
Controlli medici per Salvini, annullati gli impegni di oggi - Lo fa sapere lo staff sottolineando che il leader della Lega si sta sottoponendo a dei controlli medici: "Nulla di preoccupante, ... Riporta affaritaliani.it
Controlli medici per Salvini, annullati tutti gli impegni di oggi - Annullati gli impegni pubblici di Matteo Salvini previsti per oggi a causa di controlli medici a cui si sta sottoponendo il leader della Lega. Secondo tgcom24.mediaset.it