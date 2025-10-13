Da Mulino Bianco primo biscotto con farina da agricoltura rigenerativa
Milano, 13 ott. (askanews) - Un biscotto prodotto interamente con farina di grano tenero da agricoltura rigenerativa. I Buongrano di Mulino Bianco sono il primo seme di quello che sarà l'impegno della marca nel futuro prossimo. Un impegno che nasce 7 anni fa, con la Carta del Mulino, il disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero, che oggi segna un passo avanti in direzione, appunto, delle nuove pratiche di agricoltura rigenerativa. "È un grande raggiungimento perché è effettivamente il risultato di un lavoro che è partito con la Carta del mulino in questi anni, che siamo andati a misurare e che ci ha portato appunto a rilanciare lo stesso prodotto, che cinque anni fa era stato utilizzato con la Carta del mulino, con 100% da farina da agricoltura rigenerativa - ci ha detto Laura Signorelli, marketing director equity Mulino Bianco - Quindi significa che in qualche modo tutte le misure messe in atto attraverso il nostro disciplinare di coltivazione del grano tenero hanno portato un miglioramento sensibile agli ecosistemi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
