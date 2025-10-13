Montalcino, 13 ottobre 2025 – È toscano il Rosso dell’Anno 2026 per la nuova edizione della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. Il titolo va al Brunello di Montalcino Giodo 2020, un vino che nasce dal legame profondo tra padre e figlia: Carlo e Bianca Ferrini, uniti dalla stessa passione per il sangiovese e da una visione comune del futuro del vino. Dietro al successo di Giodo c’è la lunga esperienza di Carlo Ferrini, enologo di fama internazionale e tra i maggiori interpreti del vitigno simbolo della Toscana. Accanto a lui, la figlia Bianca, trentacinque anni, formazione in economia e agraria, esperienze tra Italia e Stati Uniti, e una determinazione che ha portato nuova energia in azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Montalcino arriva il Rosso dell’Anno 2026: il Brunello Giodo conquista il Gambero Rosso