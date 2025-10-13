Da Milano a Como il cast de Il Diavolo veste Prada 2 sul lago | avvistata Anne Hathaway

Como, 13 ottobre 2025 – Da Milano a Como: il cast de ‘ Il Diavolo veste Prada 2 ’ si è spostato in un’altra location molto amata dalle star di tutto il mondo, che quasi sicuramente farà da sfondo ad alcune scene del sequel del film culto del 2006. Domenica pomeriggio la protagonista, Anne Hathaway è stata fotografata a Menaggio mentre lasciava il Grand Hotel Vittoria. L’attrice era in compagnia del marito Adam Shulman e dei due figli, Jonathan e Jack: la famiglia è stata immortalata mentre si dirigeva verso un motoscafo per una gita sul lago. La notizia – con tanto di fotografia – è stata riportata dal quotidiano locale ‘ La Provincia’ che racconta come l’attrice starebbe alloggiando al Grand Hotel Victoria di Menaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

