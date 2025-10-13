Da martedì 14 ottobre misure anti inquinamento in tutta la Bergamasca

QUALITÀ DELL’ARIA. Saranno in vigore in tutti i comuni. In quelli con più di 30mila abitanti anche lo stop ai veicoli euro 1 benzina ed euro 4 diesel. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Da martedì 14 ottobre misure anti inquinamento in tutta la Bergamasca

