Da Francavilla al trionfo a Shanghai | il salto da sogno di Valentin Vacherot

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appena cinque mesi fa era finalista al Challenger di Francavilla al Mare. Oggi, Valentin Vacherot ha vinto il suo primo torneo Masters 1000 a Shanghai, battendo nientemeno che Novak Djokovic in semifinale e il cugino Arthur Rinderknech in finale.Un’impresa che ha il sapore dell’incredibile per il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

