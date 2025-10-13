Da Francavilla al trionfo a Shanghai | il salto da sogno di Valentin Vacherot
Appena cinque mesi fa era finalista al Challenger di Francavilla al Mare. Oggi, Valentin Vacherot ha vinto il suo primo torneo Masters 1000 a Shanghai, battendo nientemeno che Novak Djokovic in semifinale e il cugino Arthur Rinderknech in finale.Un’impresa che ha il sapore dell’incredibile per il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: francavilla - trionfo
